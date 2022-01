Falco: Neue Hits zum 65er

Am 19. Februar wäre Falco 65. Gefeiert wird mit neuer Best-Of-CD, raren Schallplatten, jeder Menge Partys und eigenem Falco-Bier.

"In Wien musst' erst sterben, damit sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst' lang!“ Das legendäre Falco-Zitat als Motto zu seinem 65er. Am 19. Februar würde der Austropop-Gigant seine 65. Geburtstag feiern. Zum Ehrentag werden jetzt die Archive geplündert und das Bier gezapft!

Bereits am 11. Februar kommt die Best-Of-Collection “The Sound Of Musik”. Die größten Hits aufgefettet mit drei außergewöhnlichen und seltene Versionen: Dem raren "Extendend Candian Re-Edit" von „Rock Me Amadeus“, der "Radio Version" von „Body Next To Body“ und die "Full Length Version" von „Data De Groove“. Dazu gibt’s ein 16 Seiten Booklet und ein Falco-Poster.

© Sony

"The Box" liefert ebenfalls am 11. Februar die ersten drei Alben „Einzelhaft“, „Junge Roemer“, „Falco 3“ im farbigen Vinyl und als Bonus eine 12“-Single mit spannenden Original-Remixen aus den 80er Jahren.

© Sony

Die wohl interessanteste Veröffentlichung ist eine Picture Disc von" Jeanny". Die neben dem berühmten Part 1 auch die Fortsetzung "Coming Home" und den 1990 aufgenommenen, selbstironischen dritten Teil „Bar Minor 7 / 11 (Jeanny Dry“ enthält. Zudem findet sich auf „Jeanny“ die beinahe 9 Minuten lange ‚Extended Version‘ sowie ein rarer Mix, bei dem Falco auf Englisch singt.

© Sony

Rund um die neuen Hits wird auch gefeiert. Von 17. bis 20. Februar steigt die Party „Falco 65“. Mit Literatur Lesung, Stadtspaziergang zu Video-Drehplätzen oder dem Falco-Breakfast. Als Highlight gibt’s am 19. 2. die „Falco Convention“ im Wiener Oprheum. Ein Galakonzert zum 65er u.a. mit ehem. Mitgliedern der Original Falco-Band. Als Warm-Up steigt in der Rotenturmstraße 24 die Party des Fan-Clubs "Falco Heaven".

Angestoßen werden kann auch mit dem neuen Falco Bier. Zum 65. Geburtstag des unsterblichen Austropop-Idols bringt Ottakringer nämlich ein eigenes Falco-Bier– das „Falco Brew“. Eine schwarz-¬gelbe Dose mit einem Foto des Amadeus-Stars und aufgedrucktem Autogramm. Ein absolutes Sammlerstück.