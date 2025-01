Fiona Swarovski: "Karl Heinz ist mein Jungbrunnen"

Am 21. Jänner wurde Fiona Swarovski 60 Jahre alt. Im Talk mit oe24 verriet die smarte Unternehmerin das Geheimnis ihrer Schönheit

Ihre Society-Auftritt waren in der letzten Zeit sehr spärlich gesät. Kaum hat mit Fiona Swarovski in der Öffentlichkeit gesehen. Doch am Wochenende strahlte die Ehefrau von Karl Heinz Grasser beim Hahnenkammrennen seit langen wieder in der Öffentlichkeit. Nur wenige Tage zuvor feierte sie ihren 60. Geburtstag.

Karl Heinz Grasser und Ehefrau Fiona Swarovski © Fuhrich ×

60 Jahre - ein Alter, das man Fiona nicht einmal im entferntesten ansieht. Im Talk mit oe24 erklärt sie auch warum. "Mein Jungbrunnen ist, dass ich den besten Mann der Welt habe. Und jeden Tag wenn ich aufstehe, sag ich mir wie fröhlich ich bin", schmunzelt FIona. "Und ich habe Lebensfreude. Ich bin einfach glücklich", strahlt sie. Und das konnten an diesem Wochenende alle sehen.

Fiona Swarovski im oe24-Talk © Fuhrich ×

Auch beruflich ist Fiona sehr erfolgreich mit ihrer Schmuck-Kollektion, die schon bald Neues bringt. "Es kommen immer wieder neue Kollektionen. Schon ganz bald. Wartet ein bisschen", freut sich Fiona.