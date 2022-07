Harry Styles lässt Wien ausflippen

Gestern Stones, heute Styles. Der neue König des Pop rockt die Stadthalle. Es wird heiß.

Konzert. Großes Finale der stärksten Konzertwoche aller Zeiten. Heute bringt Pop-Schnuckel Harry Styles (28) die Wiener Stadthalle zum Kochen. Über 13.000 Fans und Rekord-Schwarzmarkt-Preise bis zu 700 Euro. Gilt Mick Jagger als ewiger Rock-Gott, so ist Styles sein würdiger Nachfolger. Seine neue CD Harry’s House, der perfekte Soundtrack zum Sommer, ist schon jetzt das erfolgreichste Album des Jahres: Bei iTunes in 58 Ländern auf Platz eins. Natürlich auch in Österreich. Dazu in allen relevanten Charts on Top. Von den „Austria Top 40“ bis zu „Billboard“ in den USA. Macht in Summe weltweit über 5 Millionen verkaufte CDs nach nur 6 Wochen.

Hits. Die Hit-CD ist heute in der Stadthalle natürlich auch Kernstück der Mega-Show Love On Tour, mit der auch ein Romantik-Statement an seine Freundin, Hollywoodstar Olivia Wilde setzt. Seit Herbst 2020 ist Hollywood-Queen Olivia Wilde seine Herzdame. Für sie hat er auch Love Of My Life komponiert.

Die Show. Vor einer flippig bunten Bombast-Bühne mit ausuferndem Steg tanzt Styles vom Opener Music for a Sushi Restaurant bis zum Finale Love of My Life durch die 10 besten Alben-Songs. Natürlich auch die ergreifende Ballade Matilda. Dazu gibt’s die Essenz der Solo-Karriere wie Adore You und mit What Makes You Beautiful sogar eine Erinnerung an die umkreischte Zeit bei seiner Teenieband One Direction.

Finale. Als Zugabe setzt er dann u.a. noch den das Bombast-Epos Sign Of the Times, von dem sogar Elton John behauptet, dass er es gerne komponiert hätte, und den aktuellen Mitsing-Hit As It Was drauf.

Angst. Autogrammjäger und Paparazzi haben in Wien wohl das Nachsehen. Wegen Corona-Angst gibt’s nur Tourbus, Garagen und am Flughafen die Abholung vom Rollfeld.