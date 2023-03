Hochzeit und Baby für Speer

Von wegen ''Wann I dann ala bin'': Bernhard Speer zeigt sein Hochzeits-Foto.

Glücklich. „Alles Gute im Neuen, und übrigens, ich werd wieder Papa!“ Im Jänner teilte Bernhard Speer (39), Star der Chart-Überflieger Seiler & Speer, sein ganzes Glück via ÖSTERREICH. „Ihr seid die Ersten. Gut, der Mama hab ich es schon auch gesagt.“ Jetzt legt er bei uns mit seinem Hochzeitsfoto nach. Am 23. Februar führte er seine Lisa zum Standesamt. In einer romatischen Doppelhochzeit. Auch Speers neuer Schwiegervater sagte nochmals Ja.

Geheim. Die Hochzeit und das für August erwartete Baby als Höhepunkt einer über sechsjährigen und bislang geheim gehaltenen Romanze. Seit 2016 ist der Hobby-Pilot mit der diplomierten Krankenschwester und Yoga-Lehrerin liiert. „Sie ist die Richtige.“

Familie. Mit einer Lisa und dem Solo-Hit Irgendwaun beginnt Speer „jetzt vor dem 40er einen neuen Lebensabschnitt“. Im Dezember ist es so weit. Da feiern dann neben Lisa und dem Baby auch seine beiden Söhne (8. bzw. 9 Jahre alt) mit.