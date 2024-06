Hubertus Hohenlohe lässt es im Sex-Club krachen

Der Tausendsassa besingt in seinem neuen Song eine "gefährliche Nacht" und umgibt sich dabei mit halbnackten Damen

Er war Olympiasportler, ist Fotograf, Designer und Musiker. Hubertus Hohenlohe ist ein Hansdampf in allen Gassen und lässt jetzt wieder von sich hören. Seine neue Single "Noche Peligrosa" sorgt für Tanzstimmung. Darin besingt er auf Spanisch eine wilde Nacht und zeigt auch gleich, wie er sich diese vorstellt.

Hohenlohe an der Stange

Im Video sieht man Hohenlohe mit Cowboy-Hut und 80er-Jahre-Outfit. Er spaziert in einen Erotik-Schuppen und nähert sich einer Stripperin. Diese will ihm ihre Vorzüge schmackhaft machen. Es wird getrunken und mit Geldscheinen geworfen.

Die fesche Dame in Rot tanzt für Hubertus. Es gesellen sich weitere dazu, auch der Künstler selbst tanzt mit den Ladys an der Stange. Der Song hat auf jeden Fall Ohrwurm-Potenzial. Gedreht wurde das Musik-Video im Club Sala Equis in Madrid. Ebendort feierte es auch Premiere.