Ist das noch jugendfrei? Jazz Gitti tanzt in Dessous

Als "Rosa" begeistert Jazz Gitti täglich ihre Follower. Sie setzt sich vor allem für Body Positivity ein, aber zeigt sie auch manchmal zu viel?

Jazz Gitti liebt ihre Kurven und zeigt diese auch dementsprechend gerne auf Instagram. Immer wieder trägt die Entertainerin Spitzen-Dessous und Nachthemden. Oft sind diese auch sehr durchsichtig. Als "Rosa" setzt sie sich im Internet für Body Positivity ein und wird dafür auch gebührend gefeiert.

Ab und zu bricht aber auch eine Diskussion aus, ob die Sängerin und Kabarettistin nicht doch ein wenig zu zeigefreudig sei. Ihre wahren Fans sehen das ganz und gar nicht so: "Ich fasse das alles als Spaß auf. Finde es total witzig. Und mal ehrlich, wenn ich in diesem Alter noch so aussehe, dann freu ich mich", schreibt eine Userin. "So heiß, meine Liebe", schreibt ein Verehrer. Von denen hat Gitti im Alter von 77 Jahren übrigens noch ausreichend.