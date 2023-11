Ivana Ho bestätigt Hochzeit auf Instagram

Die Ex von Szene-Gastronom Martin Ho hat Millionär Helmut Essl das Ja-Wort gegeben.

Heißt Ivana Ho fortan Essl? Es gab schon länger Gerüchte, dass die Ex von Szene-Gastronom Martin Ho schon bald vor den Traualtar treten wolle. Auslöser dafür war ihr Malediven-Urlaub mit Unternehmer-Freund Helmut Essl. Dort posierte Ivana Ho auf Fotos mit einem gigantischen Diamantring, gab aber keine weiteren Hinweise auf eine mögliche Verlobung - oe24 berichtete. Jetzt bestätigt Ivana zumindest die Verlobung auf Instagram. In einem Beitrag teilt sie zwei Bilder: auf dem einen ist der Eiffelturm zu sehen, auf dem anderen eine Schale voller Rosen und eine leere schwarze Ring-Box, in der zuvor wohl der Verlobungs-Klunker steckte. "Was in Paris passiert, bleibt nicht in Paris", schreibt sie dazu.

Geheiratet haben Ivana und Helmut Essl laut Freunden dann am Samstag in Monaco. In einer kleinen Zeremonie mit den engsten Vertrauten. Bei der Eröffnung der Helnwein-Ausstellung in der Wiener Albertina am 24. Oktober wurde sie bereits unter "Ivana Essl" auf der Gästeliste geführt - saß dort aber eine Reihe vor Essl. Jetzt scheint die Namensänderung tatsächlich vollzogen zu sein.