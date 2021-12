Jahreswechsel zwischen Strand und Schnee

Austro-Promis feiern den Start ins neue Jahr am Strand und in den Bergen.

Fernweh. 30 Grad, türkises Meer und Luxus pur. Das genießt seit bereits knapp zwei Wochen Thaibox-Weltmeister Fadi Merza mit seiner Familie auf den Malediven. Zu ihm gesellt sich ab 3. Jänner auch Verleger Christian Mucha mit seiner Ekaterina – Richard Lugner folgt am 6. Jänner (siehe rechts). Ähnlich warm hat es Unternehmer Andreas Bussek, der den Jahreswechsel in Dubai feierte. Und das nicht irgendwo, sondern beim Kult-Koch „Salt Bae“, der für sein goldenes Steak (Preis 1.200 Euro!) bekannt ist. Victoria Swarovski reitet, shoppt und schwimmt in Marbella.

Frostig. Doch nicht alle VIPs sind im Süden abgetaucht. TV-Lady Silvia Schneider zeigt am Dachstein ihr Können auf Skiern, Autor Clemens Trischler entspannt beim Stanglwirt und Szene-Gastronom Martin Ho ist mit seiner Familie in Kitzbühel, wo er auch gleich seinen neuen Klub Take Five eröffnete – natürlich nur bis 22 Uhr ...