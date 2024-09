Jazz Gitti wird zum TV-Star und das sagt sie zur Teilnahme.

Sie ist ein österreichisches Original: Martha Butbul, besser bekannt als Jazz Gitti. Sie begeistert seit Jahrzehnten ihre Fans auf den großen und kleinen Bühnen. Jazz Gitti ist definitiv der Inbegriff von Rampensau, aber wie wird sie sich im Forsthaus schlagen? Angst vor dem oder den Unbekannten?

"Ich mache meine Show"

„Das Forsthaus ist wie eine Schullandwoche – nur, dass man vorher nicht weiß, wer mitfährt. Aber ich bin ja bei jedem Spaß dabei und habe vor nichts Angst. Ich mache meine Show: ob bei Dancing Stars, mit Drahdiwaberl oder halt jetzt im Forsthaus. Hauptsache, mir wird nicht langweilig. Und langweilig war es fix nicht“, so Jazz Gitti.

Sie begleitet Gitti

An Jazz Gittis Seite zieht ihre gute Freundin Carmen (41) mit auf die Kärntner Alm bei JOYN & ATV. Carmen begleitet Jazz Gitti schon lange in guter Freundschaft und steht ihr mit Rat und Tat zur Seite. Schließlich ist sie nicht nur Kartenlegerin, sondern auch Medium. Ob sie das Gewinner-Paar der 3. Staffel von „Forsthaus Rampensau“ bereits gesehen hat? Das bleibt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Geheimnis. Aber einen Blick ins Unbekannte hat Carmen natürlich geworfen: „Als Kartenlegerin habe ich für Gitti und mich natürlich ein bisschen in die Zukunft geblickt und wir wussten schon vorab, dass einige Rampensäue mit Vorsicht zu genießen sind.“

Das sind die weiteren Paare

Nach „Wildsau“ Lydia Kelovitz & „Bauer sucht Frau“-Star Johannes Höfinger, den Reality-Stars Zoe & Robert, Käse-König Roland Ludomirska & Dominic, den Social Media-Stars Max Weißenböck & Selina Hager sowie den „Bauer sucht Frau“-Lieblingen Sarah & Stefan sind Jazz Gitti & Carmen das sechste Paar der 3. „Forsthaus Rampensau“-Staffel. Schaffen sie es gemeinsam in den Spielen zu brillieren und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Das wird sich ab 3. Oktober auf JOYN & ATV zeigen. Die weiteren Paare folgen bis zum Sendungsstart.„Forsthaus Rampensau“ – die neuen Folgen ab 3. Oktober um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV