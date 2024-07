Dating-Show: Tara hat genug von "Bumspartnern"

Die Skandal-Nudel hofft auf einen ehrenhaften Ritter, der ihr Princess Treatment bietet

Bei "Are You The One? Reality Stars in Love" bekommen Singles aus einschlägigen Shows eine zweite Chance in Sachen Liebe: Am Freitag, 26.7.2024 startet die vierte Staffel der Love-Reality auf RTL+, erneut moderiert von Sophia Thomalla. In den 21 neuen Folgen (10 Doppelfolgen und im Anschluss ein Wiedersehen) wird munter um die Wette geflirtet, doch die Flirtenden sind keine Unbekannten, denn sie haben bereits in verschiedenen Dating-Formaten nach ihrer großen Liebe gesucht. Vergeblich. Deshalb sind sie nun wieder auf der Suche nach ihrem "Perfect Match".

Tara unter den Kandidatinnen

Darunter sind zum Beispiel Emmy Russ (24, u. a. "Kampf der Reality Stars"), Jennifer Iglesias (25, "Love Island") oder Tara Tabitha (31, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"), sowie Lukas Baltruschat (29, Prominent getrennt), Marc-Robin (29) oder Nikola Glumac (28) (beide bekannt aus "Temptation Island"), deren vorherige Beziehungen nicht für die Ewigkeit bestimmt waren, weshalb sie alle hier ihr Glück erneut versuchen.

Tara: "Es geht nicht um Bumspartner"

Österreicherin Tara will jetzt endlich einen Mann finden, der es ernst mit ihr meint: "Es geht ja wirklich ums Perfect Match und nicht um einen Bumspartner", sagt Tara. Die freche Niederösterreicherin war schon in vielen Formaten wie "Ex on the Beach" und "Forsthaus Rampensau Österreich" zu sehen.