Taras Ex-Gspusi sucht eine Frau

Der Dschungelcamp-Flirt von Tara Tabitha ist noch immer auf der Suche nach der großen Liebe

Im RTL-Dschungelcamp knisterte es anfangs ordentlich zwischen ATV-Sternchen Tara Tabitha und Filip Pavlovic, dann flogen nur noch die Fetzen. Tara flog als erste raus, Filip nahm auf dem Dschungelthron Platz. Bei einem Wiedersehen kam es zur Aussprache, doch immer wieder folgten Seitenhiebe seinerseits. Jetzt spricht der amtierende Dschungelkönig darüber, warum es ihm so schwer fällt, eine Frau zu finden und auch zu halten.

Anlass für das Interview mit "Gala" ist seine erneute Teilnahme an einem Dating-Format. Pavlovic wird in "Ready Steady Love - in 50 Dates zum Glück" die Richtige finden. "Ich habe das ein oder andere Dating-Format mitgemacht, wie "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise", aber dieses Format ist kein normales Format. Da geht es nicht unbedingt darum, die Traumfrau zu finden, sondern auf verschiedenen Wegen zu versuchen, jemanden zu daten. Das ist natürlich immer sehr individuell. Ich probiere mich aus. Auf welchem Weg ist es am einfachsten jemanden kennenzulernen?", sagt er.

Pavlovic: "Es fehlt mir, dass man sich kennenlernen will"

Filip Pavlovic erklärt, dass es schwieriger geworden sei jemanden kennenzulernen. Vor allem dadurch, dass er mittlerweile in der Öffentlichkeit stehe. "Es fehlt mir, dass man mich kennenlernen will und ich habe auch keine Lust darauf, dass man mit mir angibt." Optisch stelle er keine hohen Ansprüche: "Kleine Füße wären süß, alles andere ergibt sich."