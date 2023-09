Unschuldiger Häftling nach 28 Jahren in US-Gefängnis freigelassen

28 Jahre nach seiner Festnahme und späteren Verurteilung wegen Raubes, Kidnapping und sexueller Übergriffe ist ein Häftling im US-Staat Kalifornien für unschuldig erklärt und freigelassen worden. Gerardo Cabanillas - bei seiner Verhaftung 18 Jahre alt - sei "schwerwiegendes Unrecht" widerfahren, sagte George Gascón, Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, am Dienstag (Ortszeit) laut einer Mitteilung. Das Rechtssystem habe in seinem Fall versagt.

GERARDO CABANILLAS EXONERATED!



LA Judge William C. Ryan declared Gerardo factually innocent. Gerardo spent more than 28 years in prison for crimes he did not commit. We are thankful to @TheInnCenter and LA District Attorney for their collaboration on this case. ⚖️ pic.twitter.com/3f6Q2bHTRp

— CA Innocence Project (@CA_Innocence) September 26, 2023