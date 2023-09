Polizisten stellen Dieb: Was dann passiert, schockt alle

In den veröffentlichten Aufnahmen sieht man die Beamten mit schmerzverzerrten Gesichtern

Ein Polizeieinsatz in Seattle nahm eine Wendung, als Polizeibeamte unerwartet von einem Schwarm Wespen attackiert wurden. Am 13. August wurde die Polizei zu mehreren versuchten Autodiebstählen im Stadtteil East Queen Anne gerufen. Dort trafen sie auf einen 22-jährigen mutmaßlichen Dieb, der Hals über Kopf in ein angrenzendes Waldgebiet floh.

Wespen griffen an

Eine wilde Verfolgungsjagd folgte, bei der die Polizisten schließlich den Verdächtigen überwältigten. Doch ausgerechnet an diesem Ort erwies sich die Festnahme als äußerst unglücklich: Ein Schwarm Wespen hatte sich niedergelassen und begann, sowohl die Jäger als auch den Gejagten zu stechen.

In den veröffentlichten Aufnahmen sieht man die Beamten mit schmerzverzerrten Gesichtern, die von den gelb gestreiften Insekten attackiert werden. Trotz der schmerzhaften Wespenattacke gelang es den Polizisten schließlich, die brenzlige Situation zu meistern und den 22-jährigen Verdächtigen festzunehmen.

Nach der unerwarteten Begegnung mit den Wespen wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht, bevor er seinen Weg ins Gefängnis antrat.