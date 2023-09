Erstes Gemälde von TV-Maler Bob Ross versteigert

Das Ölgemälde "A Walk in the Woods" (Ein Spaziergang im Wald) entstand 1983 in der ersten Episode der Malshow.

Eine Galerie im US-Bundesstaat Minnesota bietet das erste Gemälde, das der Künstler Bob Ross (1942-1995) in seinem TV-Malkurs "The Joy of Painting" angefertigt hat, für knapp 10 Millionen Dollar (etwa 9,3 Millionen Euro) zum Kauf an. "Die Galerie nimmt alle Angebote ernst, aber hat beim Verkauf keine Eile", sagte Ryan Nelson, Besitzer der Galerie Modern Artifact in Minneapolis, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Hohe Summe

Das Ölgemälde "A Walk in the Woods" (Ein Spaziergang im Wald) entstand 1983 in der ersten Episode der Malshow. Danach kaufte es Medienberichten zufolge eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des TV-Senders für eine nicht genannte Summe und hatte es fast 40 Jahre lang in ihrem Haus hängen, bevor sie sich zum Verkauf an die Galerie wandte.

Der 1942 in Florida geborene Ross hatte in seiner Sendung "The Joy of Painting" jahrelang mit sanfter Stimme die Freuden des Malens verkündet - und so weltweit Millionen Fans gewonnen. Bei seinem Tod 1995 hinterließ Ross rund 30.000 Bilder, in denen Kritiker allerdings eher Kitsch als hohe Kunst sehen. "The Joy of Painting" läuft bis heute nachts bei ARD-alpha.