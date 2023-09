Mann (35) köpfte Schwiegervater mit Messer

Videoaufnahmen vom Tatort zeigen den abgetrennten Kopf des Opfers neben seinen Schultern liegen.

Ein fürterliches Verbrechen erschüttert die indonesische Gemeinde in Westjava. Arthur Leigh Welohr (35), ein Amerikaner, betrieb zusammen mit seinem Schwiegervater Agus Sopiyan (58) ein kleines Geschäft. Die Beziehung zwischen den beiden Männern verschlechterte sich zusehends und führte schließlich zu einer grausamen Tragödie.

Horror-Fall

Laut Berichten der britischen Boulevard-Zeitung "Daily Mail" entwickelte Welohr offenbar einen perfiden Plan, um seinen Schwiegervater zu töten. Er lauerte Agus an einem Sonntag in der Nähe seines Hauses auf und verwickelte ihn in ein Gespräch. Nachbarn hörten, wie die beiden Männer stritten, und gingen zunächst von einem gewöhnlichen Streit aus. Doch dann eskalierte die Situation: Welohr überwältigte Agus in Windeseile, schlug ihn nieder und zückte ein Messer, mit dem er sein Opfer immer wieder attackierte.

© Riswanto Huntu/Facebook ×

Zeugen überwältigten schließlich Welohr und alarmierten die Polizei. Sie schrien den Täter wütend an, als er in Handschellen abgeführt wurde. Videoaufnahmen vom Tatort zeigen den abgetrennten Kopf des Opfers neben seinen Schultern liegen.

Täter wurde festgenommen

Ein Anwohner berichtete, dass die Zeugen nicht rechtzeitig eingreifen konnten, da der Angriff extrem schnell abgelaufen sei. Nandi Darmawan, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der örtlichen Polizei, bestätigte, dass ein Verdächtiger festgenommen wurde, aber die Untersuchungen noch im Gange sind.

Laut ersten Aussagen beging Welohr die abscheuliche Tat, weil er das Gefühl hatte, dass sein Schwiegervater seine Beziehung zu seiner Frau behinderte. "Er fühlte sich selbst angegriffen und hat schließlich den Mord begangen", so die Polizei.