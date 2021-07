"Jedermann" eröffnet den Festspiel-Reigen

Heute steht mit dem neuen ''Jedermann'' das erste große Festspiel-Ereignis an.

Spannung. Viele Side-Events wie die ISA-Gala im Schloss Leopoldskron wird es heuer nicht geben, dafür umso mehr Hochkultur. Die Salzburger Festspiele starten heute mit dem schrillsten Jedermann, den die Mozartstadt je gesehen hat. Bei der Fotoprobe konnte man sich bereits ein erstes Bild von Lars Eidinger in der Titelrolle und Verena Altenberger als Buhlschaft machen.

Moderne Inszenierung mit originaler Sprache

Schräg. Sie setzt auf Kurzhaarfrisur und Hosenanzug, er trägt Stöckelschuhe und Renaissancerock. Der Jedermann ist emanzipierter denn je. Nur sprachlich bleibt man heuer ganz beim Original. „Es ist Hofmannsthal pur. Er wird nicht umformuliert, um ihn mundgerechter zu machen“, sagt Regisseur Michael Sturminger.

Andrang. Neben dem Traditionsstück dürfen sich die Gäste dieses Jahr wieder auf viele weitere Salzburg-Highlights freuen. Am 25. Juli feiert Richard the Kid & the King Premiere, am 26. Juli folgt Don Giovanni im Großen Festspielhaus. Ein ganz großer Höhepunkt im Kulturkalender ist auch die Tosca-Premiere mit Anna Netrebko in der Titelrolle und Yusif Eyvazov als Mario Cavaradossi.

Erfolg. „Es ist einiges ausverkauft, ein Don Giovanni, auf den die Menschen seit Jahren gewartet haben – vor allem mit dem Dreamteam Castellucci und Currentzis. Aber es gibt eigentlich für ­alles noch Karten. Wir sind sehr zufrieden, und wir sind guten Mutes, dass unsere Auslastung so wie in den vergangenen Jahren weit über 80 Prozent sein wird“, gab sich Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler im APA-Interview zufrieden.

Gäste. Im Laufe der nächsten Wochen werden in der Mozartstadt wieder zahlreiche Top-Promis wie Talk-Legende Thomas Gottschalk, Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bianca Jagger erwartet. Möge das Schaulaufen beginnen!