Josef Hader erhält den Schweizer Kabarettpreis Cornichon

Olten/Wien. Josef Hader ist der neue Träger des Schweizer Kabarettpreises Cornichon. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Franken (10.030 Euro) dotiert und wird dem 61-Jährigen am 3. Mai zum Auftakt der 36. Oltner Kabarett-Tage überreicht. Auf Haders Programme träfe "zynisch, borstig und bösartig" ebenso zu wie "poetisch". "Gefälligkeiten, an wen auch immer, sind ihm völlig fremd - und erst recht solche an sein Publikum", so die Begründung der Kabarett-Tage für die Ehrung.