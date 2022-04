Julian Le Play kehrt zu ''Starmania'' zurück

Le Play kommt als Gastjuror, Eberhard Forcher vertritt Josh. im Semifinale

Er hat von der Bühne im ORF-Zentrum aus mit Hits wie „Team“ oder „Hand in Hand“ die österreichische Musikwelt erobert: Am Freitag, dem 29. April 2022, kehrt Julian Le Play im Semifinale von „Starmania 22“ live ab 20.15 Uhr in ORF 1 zu seinen Anfängen zurück – diesmal allerdings nicht als Kandidat, sondern als Gastjuror. Mit seiner Castingshow-Erfahrung, die er 2010 bei der ORF-Show „Helden von Morgen“ sammeln konnte, seinen Live-Auftritten, unter anderem als Support der Söhne Mannheims oder von Revolverheld bei der „MTV Unplugged Tour“, und seinen Chart-Erfolgen dient der Gastjuror den „Starmaniacs“ in der letzten Show vor dem großen Finale als Inspiration und Vorbild.

Josh. fehlt wegen Amadeus Award

Julian Le Play steht nach mehr als zehn Jahren auch wieder selbst auf der ORF-Bühne, wenn er seinen neuen Song präsentiert. Mit ihm gemeinsam beurteilen Eberhard Forcher sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli die Performances der „Starmaniacs“. Der ORF-Musikexperte sowie -Scout für den Eurovision Song Contest und erfahrene „Starmania“-Juror nimmt im Sessel von Josh. Platz, der sich an diesem Abend um 22.20 Uhr in ORF 1 beim „Amadeus Austrian Music Award 2022“ mindestens einen „Amadeus“ persönlich abholt.