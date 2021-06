Liebes-Auftritt: Nach über zwei Jahren zeigt sich Sebastian Kurz wieder mit Susanne.

In der Öffentlichkeit sind sie nicht sehr innig miteinander, da die gemeinsamen Auftritte gar wirklich spärlich gesät sind: Es ist schon einige Zeit her, dass sich Bundeskanzler Sebastian Kurz mit seiner Freundin Susanne Thier sehen hat lassen.

Letzter Auftritt: Opernball 2019

Zum letzten Mal zeigte sich das Paar beim Opernball im Jahr 2019 gemeinsam. Danach wurde es ruhig um Susanne. Während Kurz im letzten Jahr gegen die Corona-Krise kämpfte, trat Thier nicht öffentlich auf. Bis letzten Donnerstag …

Kanzler Kurz und seine Susi: Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Eben dann zeigten sich Kurz und Susanne wieder frisch verliebt in der Öffentlichkeit. Zuerst der Auftritt des Paares bei der Sommernachtsgala in Grafenegg, wo sich Kanzler und Freundin bestens gelaunt präsentierten, und zuletzt am 14.6., beim Besuch des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, den Kurz zuerst persönlich zum Gespräch empfing, bevor es nach Schönbrunn ging. Und auch diesmal mit dabei: Susanne Thier. Schon wird gemunkelt: Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken? Gerüchte in diese Richtung gibt es allerdings schon seit einigen Jahren.