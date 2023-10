Krebs-Drama: Daran starb Sonja Schönanger

Lugners "Käfer" kämpfte schon einmal gegen Lungenkrebs - vor kurzem klagte sie über Rückenschmerzen

Es war die Schock-Nachricht der Woche: Sonja Schönanger alias "Käfer" ist gestorben. Das erfuhr oe24.at exklusiv am Donnerstagabend. Kaum zu glauben, dass die Schuhverkäuferin noch am 14. Oktober auf Lugners 91er-Feier im Belvedere mitfeierte. "Sie war das blühende Leben", sagt Richard Lugner.

Krebs: Metastasen im Körper

„Sie hatte vor zwei Jahren Lungenkrebs und die Metastasen haben sich auf andere Organe, insbesondere die Leber ausgebreitet. Wir alle sind tief betroffen. Sie war noch auf meinem Geburtstag, hat einigen erzählt das sie Kreuzschmerzen hat und man musste ihr sogar auf Stiege hinaufhelfen. Ein Gast hat sie dann zum Taxi gebracht und fuhr sie angeblich in die Rudolfsstiftung. Habe mit ihr am nächsten Tag telefoniert. Da war von einem Problem mit der Bauchspeicheldrüse die Rede", erklärt Lugner gegenüber oe24.at.

In späteren Nachrichten habe sie dann wieder von Metastasen geschrieben. Am Sonntag soll es aber noch Hoffnung gegeben haben. „Dina Kugelfisch hat sie am Dienstag besucht und da hat sie schon schlecht ausgesehen und Mittwoch war ihre Stimme sehr schwach“, erzählt „Mörtel“ weiter. Er selbst finde es zwar schrecklich, dass Sonja so früh aus dem Leben gerissen wurde, aber: "So möchte ich auch einmal sterben. Ohne viel Leiden, vielleicht am Heimweg einer Party."