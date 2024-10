Kult-Rapper Nikotin trauert um seinen geliebten Vater

Der Wiener Rapper meldet sich nach langer Pause bei seinen Fans mit einer traurigen Nachricht

Einen Monat lang war von Chart-Star Nikotin in den sozialen Medien nichts zu sehen. Jetzt meldet er sich auf Instagram zurück und muss seinen Fans eine schmerzliche Botschaft übermitteln. "Mein geliebter Vater ist gestorben und ich weiß gerade nicht wie es weitergehen soll", so sein trauriges Statement.

"Ich bin gerade in seinem Haus und mich treffen alle Erinnerungen. Ich irre nur herum wie ein Geist", erklärt er seinen Followern in tiefer Trauer. "Etwas in mir ist definitiv gestorben und ich bin nicht mehr der, der ich war", schildert er weiter.

In einem anderen Posting ist der kongeniale Musiker dabei zu sehen, wie er das nunmehr leere Haus ausräuchert, um böse Geister zu vertreiben.

Nächste Woche soll sein neuer Song "Already Hyped" erscheinen. Nikotins Gefühlslage ist aber alles andere als "hyped", wie er erzählt. Seine Fans sind jedenfalls für ihn da und überhäufen Nikotin mit Mitgefühl und Beleidsbekundungen.