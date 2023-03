Die boomende Formel 1 lockt natürlich auch Prominenz aus aller Welt an. Am Wochenende besuchten unter anderem Sebastian Kurz und Will Smith den Grand-Prix, inklusive geschossenem Selfie!

Der Hollywood-Superstar und Kurz zeigen sich gemeinsam als PS-Fanatiker: © instagram / Sebastian Kurz × Um den doppelten Ex-Kanzler ist es in letzter Zeit zwar ruhig geworden, jedoch keimen immer wieder Gerüchte auf, ob 36-Jährige ein Polit-Comeback geben wird. Er selbst schließt ein Antreten bei der Nationalratswahl aus, meint dazu, er habe seinen "Beitrag bereits geleistet." Somit bleibt er weiter als Unternehmensberater im Ausland tätig, hat unter anderem im Sommer des letzten Jahres Büros in Dubai und Tel Aviv geöffnet. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sebastian Kurz (@sebastiankurz)