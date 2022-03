× Lichtermeer für Ukraine-Frieden in Happel-Stadion

Beim Benefizkonzert für die Ukraine gab es einen emotionalen Moment, als über 40.000 Besucher für ein Lichtermeer sorgten.

Mehr als 40.000 Besucher kamen am Samstag für das Ukraine-Benefizkonzert "We Stand With Ukraine" ins Wiener Happel-Stadion. Dabei kam es am Abend zu einem besonders emotionalen Moment, als die Besucher ein Lichtermeer machten. Die jungen Ukrainerinnen Lina Barinova und Daria Dalichuk, die Gründerinnen des Vereines "Youkraine" betraten die Bühne und hielten eine Rede. Zum Schluss ihrer emotionalen Rede, bat Barinova: "Ich will meine Rede mit einer Schweigeminute zu Ende bringen. Bitte heben sie ihre Smartphones und ehren sie die Opfer des Krieges."

Gänsehaut-Moment. Die 40.000 Besucher im Stadion kamen der Aufforderung nach und hoben die Smartphones und verwandelten das Happel-Oval während der Schweigeminute in ein Lichtermeer.

© APA/FLORIAN WIESER ×

Geholfen wird mit "We Stand With Ukraine" natürlich auch: Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Volkshilfe und "Nachbar in Not", wobei der Ticketpreis mit 19,91 Euro auch einen symbolischen Charakter hat - war 1991 doch das Jahr, in dem die Ukraine unabhängig wurde. "'Nachbar in Not' wurde vor 30 Jahren gegründet, aber wir hätten nicht gedacht, dass jemals wieder Krieg in Europa sein wird", sagte Pius Strobl, Leiter des ORF-Humanitarian Broadcasting und somit zuständig für die Hilfsaktion. Er erklärte, dass jede bis Ostern getätigte Spende an "Nachbar in Not" durch die Bundesregierung verdoppelt wird.