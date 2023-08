Liebes-Urlaub für Ex-Kanzler Kurz und Susanne in Jesolo

Normalerweise glänzt Kurz-Lebensgefährtin Susanne Thier vor allem durch Abwesenheit.

Neues Leben. Die Mutter des gemeinsamen Sohnes Konstantin hält sich im Hintergrund, Kuschel-Bilder sind eine wahre Seltenheit des Paars. Umso überraschter waren Urlauber in Jesolo, die vor Kurzem das Paar ganz verliebt erwischten. Ex-Kanzler Sebastian Kurz umarmt Susanne, sie lacht – dazu gibt’s ein Küsschen auf die Wange. So hat man das Paar schon seit dem Polit-Aus nicht gesehen.

Trotz Anklage jettet Kurz quer über Globus

Anklage. Viel Zeit für Privates hat Kurz allerdings gerade nicht. Vergangene Woche ließ er sich nicht einmal von der Anklage wegen Falschaussage im U-Ausschuss von seinen Reiseplänen abhalten. Noch am Freitag – als diese bekannt wurde – stieg er in den Flieger nach Palma de Mallorca.

Aufreger. Nach einem Zwischenstopp in Wien war er bei Ungarns Premierminister Viktor Orbán am Sonntag in Budapest zu Gast. Für den Auftritt bei der Leichtathletik-WM hagelte es viel Kritik.

Events. Insgesamt spulte er in einer Woche über 11.000 Reisekilometer ab: Im Zuge seiner Be­rater-Tätigkeit flog er am Dienstag nach Riad, am Donnerstag nach Wien. Von dort aus fuhr Kurz direkt nach Kitzbühel: Dort ließ er sich mit Ex-Kollegin Elisabeth Köstinger und dem deutschen Ex-Ver­teidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ablichten. Am Freitag trat er mit Guttenberg bei einer Diskussion im Rahmen der Filmfestspiele auf.