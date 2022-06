Life Ball 3.0: Gery Keszlers neue Charity

Am 10. September lädt Gery Keszler zur Benefiz-Gala vor eindrucksvoller Kulisse.

Hilfsbereit. Der einstige Life-Ball-Chef meldet sich mit einem neuen Mega-Event stärker zurück denn je. Unter dem Namen „Austria For Life“ veranstaltet Gery Keszler nach dem Stephansplatz im letzten Jahr am 10. September eine noch nie dagewesene Benefiz-Show mit hochkarätiger Besetzung. 150 heimische und internationale Künstler werden an der Produktion mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche sowie deren Familien zu stärken, teilnehmen. Durch das Programm, das im ORF live zu sehen sein wird, führt Mirjam Weichselbraun. Schauspielerin Elke Winkens, nimmt als Lehrerin eine Schulklasse mit auf eine Zeitreise.

Dabei werden zahlreiche historische Kutschen sowie 80 Pferde auf verschiedenen Gestüten zu sehen sein. Vor der Show lädt Keszler zum elitären Fundraising-Empfang.