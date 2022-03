Lili Paul: "Ich freue mich auf Starmania"

Auch wenn sie selbst nicht singen kann, wird ihr Urteil entscheidend sein.

Vorfreude. In drei Tagen ist es so weit, dann startet die neue Staffel der ORF-Castingshow Starmania, bei der sich diesmal 28 Kandidaten einer Jury und dem Publikum, das diesmal wieder ab der ersten Show mitvoten kann. Jury-Fixstarter sind Chart-Star Josh. und Zirkus-Girl Lili Paul-Roncalli. Dazu soll in jeder Show ein Gast-Juror dabei sein. Zum Start am 4. März wird das Sängerin Tina Naderer sein, am 18. März Marco Wanda.

Paul ist dabei eine eher ungewöhnliche Wahl für eine Gesangs-Show. „Zuerst habe ich mir gedacht: ‚Ich kann doch gar nicht singen.‘ Aber dann wurde mir meine Aufgabe in der Jury erklärt und ich habe zugesagt“, erzählt Paul. Ihr geht es um die Ausstrahlung der Kandidaten. „Es ist wichtig, dass die Gefühle rüberkommen – sowohl mit der Stimme als auch mit der Performance und der Erscheinung“, meint Lili.

Expertin. Befasst hat sich Paul mit der Show erst im letzten Jahr. „Ich habe im letzten Jahr zum ersten Mal eine ganze Staffel verfolgt. Jetzt bin ich Star­mania-Jurorin und freue mich sehr.“