Lucia Sisic ist die neue Miss Austria

Im Rahmen der Fashion Week wurden Dienstag Abend die schönste Frau und der schönste Mann des Landes gekürt

Dienstag Abend war es soweit, das große Finale der Mission Austria ging im Rahmen der 16. Vienna Fashion Week über die Bühne. Österreich hat eine neue Miss und einen neuen Mister Austria. Die Wahl für sich entscheiden konnten die Wienerin Lucia Sisic und der Grazer Christopher Dengg.

Lucia Sisic und Christopher Dengg © Katharina Schiffl ×

In zwei bewerteten Walks stellten sich die Finalisten der Jury, die es sich bei der diesjährigen Wertung nicht leicht gemacht hat. „Es waren alle top motiviert und top vorbereitet“, so die Jury unisono, „am liebsten wäre es uns gewesen, alle 18 Finalisten hätten gewonnen.“

Mission Austria Jury © Katharina Schiffl ×

In der Jury vor Ort mit dabei waren neben Mission Austria-Chefin Kerstin Rigger und Ehemann Jörg auch Model Evelyn Rillè, Figaro Dieter Ferschinger, und Dancing Star Profitänzer Herby Stanonik. Die Eröffnungsmodenschau wurde von der Modeschule Michelbeuern ausgestattet. Unter dem Motto „Back to the 1990ies“ kreierten die Nachwuchsdesignerexklusive Outfits, die von den Kandidatenp räsentiert wurden.

Modenschau der Modeschule Michelbeuern © Katharina Schiffl ×

„Wir freuen uns sehr mit unserer neuen Miss und unserem neuen Mister“, so Kerstin Rigger, „Das ist nicht einfach nur eine Wahl, die Mission Austria sieht sich als Plattform, die ganzjährig alles dafür tun wird, die Talente der jungen Menschen zu fördern und sie zu unterstützen. Es wurden bereits bei den Challenge im Aviva Hotel Punkte vergeben. Eine Woche lang fanden dort tolle Workshops unter anderem zum Thema Social Media, Styling, ein Fotoshooting, Catwalk Training und Bühnenpräsenz statt.

Lucia Sisic und Christopher Dengg © Katharina Schiffl ×

Und auch die Sieger zeigten sich überglücklich. "Wir sind überglücklich und überwältig vor Freude! Wir hätten ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, aber freuen uns umso mehr über den Sieg. Alle Teilnehmer:innen waren großartig und haben ihr Bestes gegeben. Jeder hätte die Krone verdient", so Miss Austria Lucia Sisic und Mister Austria Christopher Dengg.