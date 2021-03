Lugner: Beauty-OP vor den Dates

Bei seinen ersten 13 Dates will sich Richard Lunger von seiner besten Seite zeigen.

Jungbrunnen. Da Richard Lugner wegen der Corona-Krise nicht wie gewohnt zur Blutwäsche nach Deutschland fliegen kann, lässt sich der umtriebige Baumeister eben hierzulande „tunen“. Am Donnerstag bekommt Mörtel beim Arzt seines Vertrauens, Artur Worseg, die Corona-Sorgenfalten in dessen Privat-Klinik weggespritzt. Immerhin will er zu Ostern eine Dame nach der anderen kennenlernen und dabei um Jahre jünger aussehen.

Begleitung. Zum Beauty-Doc geht Lugner allerdings nicht alleine. Für Ex-Frau Christina steht Botox und Permanent-Make-up auf dem Plan. Tags zuvor trifft Mausi ebenfalls ihren Ex-Mann. „Wir basteln gemeinsam Oster-Geschenke“, grinst Mausi im ÖSTERREICH-Talk. Für wen die Geschenke sind, wird sich zeigen …