Lugner: Fit für den Festtags-Marathon?

Der Baumeister hat am Donnerstag schon den Baum geschmückt und sich für ein Foto schick gemacht

Baulöwe Richard Lugner (91) hat sich vor einigen Tagen wieder einmal bei einem der unzähligen Selfie-Jäger in der Lugner City angesteckt. Diesmal ist es eine Bronchitis, die ihn ans Bett fesselt. „Die Ärztin hat gesagt, dass ich zehn bis 14 Tage eine Ruhe geben soll“, erklärt „Mörtel“. Doch schon am Wochenende will er seine Familie zu einer Weihnachtsfeier bei sich zu Hause begrüßen. „Das wird überhaupt kein Problem, weil alle zu mir nach Hause kommen.“ Nächste Woche wolle Lugner auf jeden Fall wieder ins Büro gehen. „Ich muss halt einfach Maske tragen.“

Lugner ging es am Donnerstag schon um einiges besser © zVg

Malediven ab 29. Dezember

Weihnachten sei auf keinen Fall in Gefahr. Den Baum hat Lugner auch bereits geschmückt und die Grippe aus Betlehem ist ebenso aufgestellt. „Ich werde bis dahin definitiv fit sein.“ Ein paar Termine musste Lugner aber doch absagen, wie zum Beispiel die Geburtstagsfeier von seinem guten Freund Heribert Kaspar. Am 29. Dezember möchte Richard Lugner Richtung Malediven abheben. Dort kann er sich dann noch einmal so richtig erholen. Zur Erinnerung: letztes Jahr lag „Mörtel“ auf den Malediven im Bett, da er sich nie wirklich auskuriert hat.

Gut möglich, dass der Baulöwe nicht alleine verreist, denn schon bei der Familien-Weihnachtsfeier wird eine unbekannte Dame dabei sein. „Das ist aber nichts Ernstes. Sie ist nur eine Bekannte“, behauptet er.