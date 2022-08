Lugner startet jetzt auf TikTok durch

Lugner verspricht: In Zukunft werde es mehr von ihm auf auf TikTok geben.

Auch mit fast 90 Jahren hat der Baumeister keine Lust auf Ruhe und Entspannung. "Mörtel" will jetzt auf TikTok durchstarten. "Ich bin jetzt auf TikTok unterwegs und bei mir tut sich relativ viel", erzählt Lugner. "Ich habe einen Haufen Tierchen, die mit mir immer wilde Sachen machen und sonst ist in meinem Leben auch was los". "In Zukunft wird es mehr von mir auf TikTok geben. Und darauf essen wir jetzt eine Ringlotte", verspricht er seinen Fans.

Aktuell hat Lugners neuer TikTok-Kanal erst etwas über 1600 Follower, doch das dürfte sich bald ändern: "Herzlich willkommen. Wird bestimmt lustig mit dir", schreibt ein User.