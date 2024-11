Lugner-Streit: Jetzt mischt sich auch noch Mucha ein

Der zerrüttete Lugner-Clan lässt zurzeit keinen der Promis kalt. Jeder gibt seinen Senf dazu ab.

Die Gesellschaft wird zurzeit von einem Thema dominiert: dem Streit zwischen Baumeister-Witwe Simone Lugner (42) und dem restlichen Lugner-Clan. Immer wieder melden sich mehr oder minder prominente Weggefährten und -gefährtinnen zu dem Thema zu Wort. "Mr. Ferrari" Heribert Kaspar wollte zu Beginn vermitteln, geriet dann aber selbst in die Schusslinie von Friedrich Schiller, der ihm am Schluss gar mit einer Klage drohte.

Mucha erzürnt wegen Cathy

Zuletzt meldete sich Richard Lugners Ex-Frau Cathy in der Causa zu Wort. Sie verstehe, dass die Familie die Dinge, die Simone tut, nicht gut findet - und umgekehrt. Sie selbst habe nie ein gutes Verhältnis zur Familie Lugner gehabt. Niemand soll auch nur versucht haben, sie kennenzulernen. Dass sich Cathy einmischt, stößt nun Ekaterina Mucha bitter auf. In einer Instagram-Story fragt sie: "Was hat die bitte zu sagen?" Dann zeigt Ekaterina ein Bild, in dem Cathy ihre Zunge rausstreckt und sich über Richard Lugner lustig macht.

Ekaterina Mucha teilt auf Instagram gegen Cathy aus © Instagram

Simone hält sich raus

Simone Lugner versucht sich im Moment ein bisschen zurückzuhalten. Zu Cathys Rundumschlag meinte sie schlichtweg: "Die ist eben gerne in den Medien, so wie Richard auch." Der Trubel um sie war groß. Außerdem ist ihre Priorität derzeit die Jobsuche. Schließlich wird sie mehrere Tausend Euro im Monat brauchen, um sich alleine die Villa in Döbling weiterhin leisten zu können.





Simone verbrachte gerade auch 24 Stunden in Köln. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Sängerin Lydia Kelovitz. Dort ging es zum Konzert von East 17 und zum Sightseeing mit vielen Weihnachtsbäumen.