× Italien in Ekstase: 'It's coming to Rome'

Ein Land im Ausnahmezustand! Die Italiener machten gestern die Nacht zum Tag.

"It 's coming to Rome" - ganz Italien war nach der magischen Nacht von Wembley im Ausnahmezustand, tausende Menschen machten in Rom, Mailand, Turin und vielen weiteren Städten die Nacht zum Tag. Es ist vollbracht, das 53-jährige Warten auf den zweiten EM-Titel in der Geschichte hat endlich ein Ende! Die Tifosi fielen sich in die Arme, sangen, jubelten. Für wenige Augenblicke rückte die nach wie vor herrschende Corona-Pandemie in den Hintergrund. Italien war es, das richtig schwer getroffen war - rund 130.000 Italiener verstarben in Zusammenhang mit der Krankheit.

© AFP ×

Italo-Fans machten sich mit Tennis heiß aufs Finale

Sport-Traumtag. Die EM-Nacht ist für viele die Belohnung für das Durchhalten, die Entschädigung für die harte Zeit, ein Schritt zurück Richtung Normalität. Den ganzen Tag über schworen sich die Fans in den italienischen Lokalitäten auf das große Spiel ein -auf einen historischen Sporttag für das 60-Millionen-Einwohner-Land. Am Nachmittag spielte mit Matteo Berrettini der erste Italiener der Geschichte im Finale des Tennis-Klassikers in Wimbledon. Und bot Novak Djoković, der Nummer 1 der Welt, einen irren Fight. Dass das Warten auf den ersten italienischen Grand-Slam-Sieger seit Adriano Panatta 1976 weitergeht, störte die Fans nur kurz. Denn wenige Stunden danach feierte die "Squadra Azzurra" im nur 14 Kilometer von Wimbledon entfernten Wembley-Stadion den ersten Fußball-EM-Titel seit 1968.

© AFP ×

Mancini jubelt: »Danke für die Unterstützung«

Dank. Eine ganze Nation ist im Ausnahmezustand: "Viva l'Italia!" Coach Roberto Mancini genießt spätestens seit gestern Legendenstatus in Italien. Der 56-Jährige betont: "Danke für die Unterstützung, die wir während der EM bekommen haben." Italien ist am Ziel seiner Träume.