× Lugner: Yacht-Urlaub mit Streichelzoo

Am 25. August sticht Mörtel mit seinen Damen in See – aber ohne Freundin Simone.

Ahoi. Der alljährliche Yacht-Urlaub von Richard Lugner steht vor der Tür. Gemeinsam mit einem TV-Team und seinem Streichelzoo wird Mörtel Ende August auf große Fahrt gehen. Aber das nicht ohne Komplikationen. „Ich nehme nur Damen mit, die geimpft sind“, so Mörtel. Das schließt gleich zwei Kandidatinnen aus. „Baby-Elefant“ Dani Kennedy und aktuelle Flamme Simone. Letztere hat sich damit abgefunden. „Simone hat es akzeptiert“, so Lugner im ÖSTERREICH-Talk. Kennedy hingegen tobt. „Ich finde es nicht in Ordnung, dass man so diskriminiert wird“, meint Dani. Matrosen. Mit dabei sind dafür „Wildsau“ Lydia Kelovitz, „Käfer“ Sonja Schönanger und „Bambi“ Nina Bruckner. Dazu werden am 17. August unter 100 Bewerberinnen weitere drei Tickets in der Lugner City vergeben. Kriterium dafür: Fesch und schlagfertig müssen die Bewerberinnen sein. © all × "Wildsau" Lydia Kelovitz wird Mörtel begleiten. © all × "Bambi" darf im Meer baden. © TZOe MFellner × "Käfer" Sonja Schönanger ließ sich für Reise impfen.