Lugners (†91) Geburtstag wird heuer zur Trauerfeier

Der Baumeister der Nation würde morgen 92 Jahre alt werden. Statt Riesen-Party gibt es jedoch nur stille Trauer.

Der 11. Oktober wäre normalerweise ein Jubeltag, denn Baumeister Richard Lugner (†91) würde seinen 92. Geburtstag feiern. Für seine Hinterbliebenen ist es ein schwieriger Tag, vor allem für Tochter Jacqueline und Witwe Simone Lugner. Gegenüber oe24 verrieten sie dennoch, was heute auf dem Programm steht. In der Lugner City wird heute als Ersatz für den Baumeister die Wachsfigur von Madame Tussauds für Selfies zur Verfügung stehen - das hätte "Mörtel" bestimmt gefallen. Seine Witwe Simone fordert gar eine permanente Statue als Andenken an ihren verstorbenen Mann.

Mehr lesen:

Mausi Lugner: Wir sind noch immer in Trauer"

Während in der Lugner City einiges auf dem Programm steht, wird die Familie den Tag im Stillen verbringen: „Wir sind noch immer in Trauer! Wir werden im Kreise der Familie gemeinsam zusammensitzen und uns Geschichten von früher erzählen“, verrät Christina „Mausi“ Lugner. Simone, die am 12. Oktober noch einmal mit Richard vor den „Traualtar“ getreten wäre, wollte eigentlich im Brautkleid auf den Friedhof gehen. Stattdessen fährt sie jetzt nach Krems zu einer Charity-Veranstaltung.





Grabwache

Auch sie wird morgen an seinem Geburtstag in der Villa an ihn denken und sein Grab besuchen, um ihm nahe zu sein. "Manchmal spreche ich noch mit ihm", sagte sie erst kürzlich gegenüber oe24.TV. Ob das alles im Sinne des Baumeisters ist? Wer ihn kennt, würde meinen, dass er sich über eine große Party gefreut hätte, auch wenn er nur von oben zuschauen kann.