Madame Tussauds leiht Lugner City Figur des Baumeisters

Im Gedenken an Baumeister Richard Lugner wird an seinem Geburtstag am Freitag in der Wiener Lugner City seine Figur von Madame Tussauds ausgestellt.

Besucherinnen und Besucher haben von 9.00 bis 21.00 Uhr die Möglichkeit, Fotos mit der Figur zu machen, "um die schönen Erinnerungen an ihn weiterleben zu lassen", wie es seitens der Familie hieß.

Die Figur steht seit Oktober 2019 in dem Madame Tussauds Museum im Wiener Prater und wurde der Lugner City für die Zeit des Andenkens zur Verfügung gestellt. In Referenz zu seinen Auftritten am Opernball trägt sie Frack, Lackschuhe und Zylinder. Dem ehemaligen Society-Löwen hat sein Ebenbild bei der Enthüllung jedenfalls gefallen. "Ich habe in meinem Leben viel erreicht, aber das ist etwas ganz Besonderes. Ich sehe keinen Unterschied zwischen mir und der Figur", sagte der Baumeister damals. Lugner verstarb am 12. August in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren. Zuvor hatte er mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und hatte sich zuletzt einer schweren Herzoperation unterziehen müssen. Am 11. Oktober wäre er 92 Jahre alt geworden. Die Familie wird das Gedenken zu seinem Geburtstag "im Stillen abseits der Öffentlichkeit" begehen, wie es gegenüber der APA hieß.