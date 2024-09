GNTM-Liebling Bruce Darnell bei "Dancing Stars"?

Angeblich soll der TV-Liebling beim ORF gesichtet worden sein

Tanzt Publikumsliebling Bruce Darnell etwa bei "Dancing Stars"? Wenn es nach dem Magazin "Style Up Your Life" geht, bekommt der "Germany's Next Topmodel"-Star gar eine noch wichtigere Rolle in dem ORF-Format. Gerade sorgte er beim MADONNA BEAUTY DAY für gute Laune, jetzt soll er in unseren Wohnzimmern für Stimmung sorgen.

Jury-Erweiterung?

Ein angeblicher ORF-Insider soll berichtet haben, dass Bruce bei den Dreharbeiten zur Castingshow für die neue Staffel gesehen wurde. Allerdings ist unklar, ob er einfach nur als Stargast bei einer Folge dabei war.





Das Magazin behauptet, dass Darnell als Juror in der Saison 2025 mit an Bord sei. Letztes Jahr saßen hier Balazs Ekker und Maria Angelini-Santner als fixe Mitglieder.