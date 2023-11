Mala Frank: "Ohne Musik wäre ich jetzt tot"

Die Sängerin verarbeitet in ihren Songs die traumatischen Erlebnisse ihrer Kindheit. Bisher schrieb sie meist deutsche Hits, jetzt steigt sie auf englische Texte um.

Sie ist Singer-Songwriterin, hat ihr eigenes Musik-Label gegründet, produziert und schneidet selbst, doch Mala Frank musste erst durch schwierige Zeiten gehen, um dort anzukommen, wo sie jetzt ist. Besonders ihre traumatische Kindheit und das Verhältnis zu ihrer Mutter inspirieren sie zu gefühlvollen Balladen. Während der Pandemie veröffentlichte die Soul-Sängerin mit der tiefen, vibrierenden Stimme Ende 2020 ihre erste Single „Auf Ewig“. Es folgten im Rekordtempo eine Single nach der anderen, sowie ihr Debütalbum „Das Ende vom Anfang“ im November letzten Jahres.

Freundschaft mit Bryan Adams

Besondere Aufmerksamkeit erlangte Mala Frank durch den Support ihres berühmtesten Fans: Bryan Adams. Die beiden traten erstmalig auf Social Media in Kontakt, da sie nicht nur die Liebe zur Musik teilen, sondern den veganen Lebensstil. „Eines Tages habe ich ihn gefragt, welchen Song ich von ihm Covern sollte, wenn ich würde - und er schlug 'Inside Out' vor."

© ZvG Mala Frank ist mit Bryan Adams befreundet. Sie war sogar backstage bei seinem Konzert ×

„Ich hab mich irrsinnig gefreut, als er mich in Wien dann zum Konzert eingeladen hat, und ich ihn persönlich kennen lernen konnte. Er ist ja auch nur ein normaler Mensch, aber ich habe versucht bewusst zu genießen, dass es schon etwas besonderes ist, wenn dieser Weltstar dich auf Grund deiner musikalischen Leistung kennt und mit offenen Armen empfängt", sagt sie im Gespräch mit oe24.

Von Deutsch zu Englisch

Frank bemerkte durch das enorme Echo, "dass mein Support viel mehr im englischsprachigen Raum liegt." Daher beschloss sie fortan nur noch englische Songs zu veröffentlichen. Mit ihrem neuesten Lied "Toucan" setzt sie dafür den Startschuss. Dieser erscheint heute (11.11.)

© ZvG ×

Malas Kindheitstrauma

„Zum Zeitpunkt als ich bereits entschlossen hatte vollkommen auf Englisch zu switchen, kam die Idee zum Cover von 'Du trägst keine Liebe in dir'. Ich liebe den Song immer schon irrsinnig, und eines Abends als ich ihn nebenbei laufen lies habe ich urplötzlich bemerkt, dass man den Text ganz anders auch verstehen könnte.

" Sie selbst habe eine traumatische Kindheit gehabt. Das Verhältnis zu ihrer Mutter sei katastrophal. In dem Song verarbeitet sie die Erlebnisse, indem sie sich mit einer "Mini-Mala", ihrem inneren Kind versöhnt. "Nachdem ich die Idee für das Musikvideo durchdacht habe, hab ich das Mädchen das „Mini-Mala“ gespielt hat über Social Media gecastet. Die Kleine hat geweint vor Freude weil ich sie ausgesucht hab und das gesamte Projekt war wirklich auf jeder Ebene einfach nur starkemotional", erzählt sie.

© ZvG ×

Noch emotionaler wurde es für Frank dann aber, als sie an den Drehort für ihr Musikvideo kam: "Ein Freund hat mir eine leere Büro-Hallo zum Drehen zur Verfügung gestellt, und verstörender Weise, war diese Location auf der gegenüberliegenden Straßenseite von da, wo ich ein paar traumatische Jahre verbringen musste und meine Mutter, zu der ich keinen Kontakt habe, immer noch lebt."

Frank: "Ich wäre wahrscheinlich tot oder in sonst einem Zustand"

Das bestätigt wieder, das für mich Musik hören und machen, das tun kann, was für andere ein Therapeut tut. Hätte ich Musik nicht wäre ich wahrscheinlich tot oder in sonst einem Zustand. Und das mein ich nicht mal überspitzt“, sagt Mala Frank. Für 2024 kündigt die Musikerin ein neues Album an. Auch dieses wird wieder zu 100 Prozent aus eigener Feder stammen. "Toucan" gibt schon einmal einen Vorgeschmack auf das, was kommt.