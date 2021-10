× Marco Pogo bringt am 25. 10. seine Bi(er)ografie

Punk-Rocker, Politiker und jetzt auch Autor. Marco Pogo liefert am 25. Oktober sein Buch-Debut ‚Gschichtn‘. Eine Bi(er)ografie.

„Mit größter Freude darf ich verkünden: Ich hab ein Buch geschrieben. Es heißt ‚Gschichtn‘ und hat 15 Episoden aus mein‘ Leben zum Inhalt. Von Tour über Politik und ja, natürlich Rauschgschichtn.“ Marco Pogo Chef der Bierpartei und Frontmann der Alko-Punker Turbobier bringt am 15. Oktober seine Bi(er)ografie Gshichtn. 136 Seiten voller feuchtfröhlicher Lebensweisheiten.

© Seifert Verlag ×

„Ich hab den Job als Arzt geschmissen, um mit Turbobier durchzustarten, dem österreichischen Bundeskanzler zu einem veritablen Shitstorm verholfen und mit der Bierpartei 1 Promille der Stimmen bei der Nationalratswahl geholt. Auf China-Tour hab ich die mongolische Mafia verärgert und in Kambodscha eine Busfahrt knapp überlebt, um mich dann versehentlich mit Happy Cookies auszuknocken. Und wie sich diese und weitere Gschichtn genau abgespielt haben, hab ich nun in einem Buch zusammengefasst.“ erklärt Pogo sein Erstlingswerk, für das er sogar szenische Lesungen plant. Der erste Termin am 3.November im der Roten Bar des Wiener Volkstheater ist bereits fixiert.

Das Buch kann man ab sofort in Pogos Turboshop vorbestellen. "Wer a Widmung will, schreibts beim Checkout dazu." so der Rocker, Politiker und Neo-Autor.