Martina Reuter: Body-Shaming wegen ihrer "Curvy Me"-Kollektion

Martina Reuter (45) hat sich in der Modewelt als starke Stimme für kurvige Frauen etabliert. Mit ihrer Kollektion „Curvy me“ feiert die ORF-Lady den Körper in all seinen Formen. Doch nach ihrer beeindruckenden Gewichtsabnahme um 20 Kilo hagelt es nicht nur Lob, sondern auch kritische Stimmen.

Sie ist die Expertin in Sachen Mode beim ORF, hat ihre eigene TV-Show im Tele-Shopping und ihre Mode-Kollektion "Curvy Me". Letztere ist es, die für Aufregung sorgt, seit Reuter im letzten Jahr rund 20 Kilo abgenommen hat. Manche Fans fragen sich, ob Martina mit ihrem neuen Look noch authentisch die „Curvy“-Philosophie vertreten kann.

Innerhalb eines Jahres hat Martina Reuter ihr Leben umgekrempelt. Mit einem strikten Ernährungsplan und viel Disziplin hat sie ihr Wunschgewicht erreicht. Ihr Geheimrezept? „Ich habe Kaffee durch Tee ersetzt, vier Wochen keine Süßigkeiten gegessen und Kohlenhydrate durch Linsen und Kichererbsen ersetzt.“ Die Veränderungen sind nicht zu übersehen – Martina präsentiert sich schlanker, fitter und selbstbewusst. Doch nicht alle ihrer Fans sind begeistert.





Kritik aus der Community: „Bist du noch curvy?“

In sozialen Netzwerken melden sich kritische Stimmen zu Wort. Einige Kommentare lauten: „Du bist ja gar nicht mehr curvy“ oder „Warum machst du das?“ Diese Vorwürfe haben Martina jedoch nicht aus der Bahn geworfen. Sie bleibt ihrer Linie treu – sowohl in der Mode als auch in ihrer Haltung. Die Designerin nimmt den Gegenwind gelassen und stellt klar: „Ich mache seit 25 Jahren Mode. Ich liebe meine Kollektion und kenne mich mit der Figur der Frau bestens aus – egal ob dick, dünn, groß oder klein.“ Ihr neuer Look sei kein Grund, ihre Kompetenz infrage zu stellen. Humorvoll ergänzt sie: „Ich hab immer noch einen riesigen Hintern.“





Mit einem klaren Statement zieht Martina einen Schlussstrich unter die Debatte: „Es gibt auch Männer, die Frauenkleider entwerfen und keine Frauen sind. Wenn ihr nicht bei mir einkaufen wollt, dann halt nicht.“ Trotz der Diskussionen bleibt Martina Reuter eine der bekanntesten Stimmen für Frauenmode in Österreich. Ihre Kollektion „Curvy me“ steht weiterhin für stilvolle, passgenaue Kleidung, die Frauen in jeder Größe zelebriert. Und auch wenn Martina Reuter nicht mehr ganz so „curvy“ ist wie früher, bleibt sie ihrem Motto treu: Mode ist für jede Frau – unabhängig von ihrer Figur.