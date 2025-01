Masturbation, Gruppensex und Sucht im neuen "Tatort"

Heute Abend geht es in dem Erfolgskrimi so heiß her wie noch nie zuvor. Vier normale Sexszenen und sechsfacher Gangbang sind hier (fast) zu sehen.

Die ORF-Primetime wird heute Abend (12. Jänner) verboten heiß. Denn um 20.15 Uhr zeigt ORF 2 den neuen "Tatort: Borowski und das hungrige Herz“. In dem Fall mit Axel Milberg dreht sich alles um das Thema Sexsucht. Kommissarin Mila Sahin ermittelt dabei undercover auf wilden Gangbang-Partys. Auch wenn das jetzt alles nach pornographischen Zügen klingt, ganz so wild ist es nicht, denn die meisten heißen Szenen fallen dem Schnitt zum Opfer oder werden nur angedeutet, wie "Bild" berichtet. Mehr lesen: Tatort-Gagen: Aufreger! Krassnitzer und Neuhauser cashen am wenigsten

Andreas Gabalier: Seine Traumfrau ist wieder Single Sex im Überfluss Deshalb wird es aber nicht minder heiß: „Ich persönlich mag eigentlich keine Sexszenen. Ich liebe die Herausforderung, sie nur anzudeuten, was oft viel wirkungsvoller ist, weil sich der Rest dann im Kopf des Zuschauers abspielt", erklärt Regisseurin Maria Sólrun ihre Absichten. Viermal normaler Sex und ein sechsfacher Gangbang sind auf jeden Fall rekordverdächtig. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Axel Milberg (@axel.milberg)

Es werden außerdem Penisringe untersucht und vulgäre Ausdrücke benutzt. Die sexsüchtige Nele beschwert sich über Ungerechtigkeiten: „Männer, die viel Sex haben, sind echte Kerle – aber Frauen sind immer noch Schlampen“.