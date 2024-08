Heute zwei Mega-Medaillenchancen für Österreich

Heute MUSS es endlich klappen mit der nächsten Medaille bzw. den nächsten Medaillen bei Olympia 2024. Allerdings nicht in Paris, sondern vor Marseille, wo die Segel-Bewerbe über die Bühne gehen.

Für unsere 470er-Segler Lara Vadlau/Lukas Mähr hieß es bereits am Mittwoch: GOLD ist zum Greifen nah! Doch wegen einer hartnäckigen Flaute wurde das Medal Race auf heute (ab 11.43 Uhr) vertagt.

Die Ausgangsposition bleibt dieselbe: Vadlau/Mähr gehen als Führende mit 24 Punkten in die Entscheidung. Die spanischen Welt- und Europameister Jordi Xammar/Nora Brugman (31) haben 7 Punkte Rückstand. Es folgen Keiju Okada/Miho Yoshioka (JAP) mit 35 Punkten, das viertplatzierte schwedische Duo liegt bereits 15 Zähler hinter unserem Boot.



Die rot-weiß-rote Medaillenrechnung: Beenden Vadlau/Mähr das Medal Race nicht schlechter als auf Platz 4, sind sie Olympiasieger. Platz 6 würde für Silber reichen und ein 8. Platz unter den 10 Final-Booten immer noch für Bronze.

Kitesurfer Bontus will übers Semifinale in die Medaillen-Entscheidung

Für Kitesurfer Valentin Bontus geht's heute (ab 13.12 Uhr) ins Semifinale und danach hoffentlich um Medaillen. Der Perchtoldsdorfer liegt mit 20 Punkten hinter Vodisek (SLO/12) und Maeder (SNG/ 15.) punktegleich mit dem drittplatzierten Pianosi (ITA) auf Platz 4.

Jessica Pilz um Final-Einzug in Kletter-Kombi

Auf der Kletterwand will es Jessica Pilz heute ab 10 Uhr im Lead-Semifinale Landsmann Jakob Schubert nachmachen und ebenfalls ins Finale einziehen. Während sich Schubert bereits auf die Medaillen-Entscheidung am Freitag vorbereiten kann, muss Pilz noch den letzten Schritt für das Finale am Samstag machen.

Golf & Bahn-Rad

Emma Spitz (ab 9 Uhr) und Sarah Schober (10.44) schlagen zur zweiten Golf-Runde ab und wollen sich von ihrem geteilten 36. Platz nach vorne arbeiten. Und im Velodrom steigt Tim Wafler heute ab 17 Uhr in den Omnium-Bewerb ein.

Österreicher am Donnerstag im Einsatz

GOLF

2. Runde, Frauen: Emma Spitz (9.00), Sarah Schober (10.44)

KLETTERN

Bouldern/Lead, Halbfinale Lead: Jessica Pilz (10.00)

SEGELN

470er, Medal Race: Lara Vadlau/LukasMähr (ab 11.43)

Formula Kite, Semifinale und Finale: Valentin Bontus (ab 13.12)

RADSPORT

Bahn/Omnium, Teilbewerbe und Finale: Tim Wafler (ab 17.00)