Mausi: Familien-Treffen mit Ex-Kicker Roland Linz

Es gehört schon fast dazu, wenn Christina Lugner von ihrem Yacht-Urlaub an der Adria im Heimat-Hafen Lignano anlegt, dort auf den Ex-Kicker Roland Linz zu treffen.



So auch heuer, wo Linz mit Freunden zugegen war, gemeinsam mit Mausi, Tochter Jacqueline und Co. in ­ihrem Stammlokal Fiume Stella einkehrte und stundenlang feierte. Danach ging es für Linz weiter nach Velden, wo er gemeinsam mit Freundin den Geburtstag seiner Mama feiern wird.