Mausi Lugner: Amore in Italien - doch wo ist ihr Millionär?

Christina Lugner genießt in Venedig und Lignano luxuriöse Gesellschaft

(Mam)Amore statt großer Liebe. Christina Lugner ist seit Wochen auf Jachten und Jetskis unterwegs. Eigentlich wollte sie ja schon vergangene Woche nach Wien zurückkehren, beschloss dann aber doch mit ihrer Mama weiterzureisen. Gerade machte sie Urlaub in Venedig und Lignano, wo sie ein Luxus-Penthouse besitzt. Martha Haidinger, so der Name der Frau Mama ist immer wieder auch bei Society-Events an der Seite der Unternehmerin.

Mausi Lugner lässt es sich mit ihrer Mama Martha gut gehen © privat ×

Wo ist Ernst Prost?

Im gemeinsamen Urlaub genießen die beiden jeglichen Luxus. Schampus, Hummer und Shopping inkludiert! Und wieder fragt man sich: Wo ist Mausis neuer Freund Ernst Prost? Der Alm-Öli ließ seit Richard Lugners Hochzeit mit Simone Anfang Juni nichts mehr von sich hören, beziehungsweise sehen.

Mausi: "Kein Kommentar"

Gerüchte über eine Trennung werden Woche für Woche lauter. Christina Lugner beteuert aber immer wieder, dass er sehr wohl auch im Urlaub mit war. Beweise dafür wolle sie jedoch keine erbringen. Für den Öl-Millionär war die kurze Zeit an Mausis Seite in der Öffentlichkeit einfach zu viel. Ob er sich nur eine Pause gönnt oder ganz abgetaucht ist, wissen aber schließlich nur die beiden...