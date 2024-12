Melissa Naschenweng: Betrugsmasche auf Telegram erzürnt Fans

Fans der Schlager-Queen wird versucht mit üblen Tricks das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Immer wieder werden im Internet nichtsahnende Fans von Stars und Sternchen über den Tisch gezogen. Betrüger-Banden machen sich das Bedürfnis der Anhänger, ihrem Idol nahe zu sein, zu Nutzen. Ein oe24-Leser wäre deckt jetzt einen Fall auf. In den von ihm zugesendeten Screenshots behauptet jemand, dass er zum PR-Team von Melissa Naschenweng gehört.

Mehr lesen:

Ein Screenshot aus dem ominösen Chat © zVg

Abzocke

Der vermeintliche Manager will von den Gruppenmitgliedern Likes auf Naschenwengs Social-Media-Profilen und verspricht im Gegenzug Geld. Wenn die User dann ihre Daten angeben, zockt er diese ab. Auf die Frage, woher die Gruppe die Kontaktdaten der Mitglieder hat, kommt folgende Antwort: "Wir haben uns an mehrere Personalvermittlungsagenturen gewandt, um mit Menschen in Kontakt zu treten, die bereit sind, neue Möglichkeiten zu erkunden..." Melissa Naschenweng hat natürlich nichts damit zu tun. Sie ist ebenso nur Opfer der Betrüger.

Es wird ein KI-Bot dahinter vermutet. Sollten Sie in eine Gruppe dieser Art eingeladen werden, geben Sie bitte auf gar keinen Fall irgendwelche Daten preis und blockieren sie am besten auf der Stelle den Absender.