Miss Europe Beatrice Turin singt jetzt Europa-Hymne

Mit ihrer neuen Single „United One Life“ ruft die amtierende Miss Europe, Model und Sängerin zu einem starken, vereinten Europa auf.

Dass sie neben dem Modeln auch eine begnadete Sängerin ist, hat Beatrice Turin schon mehrfach bewiesen. Mit ihrem neuen Song allerdings setzt sie nicht nur musikalisch ein Zeichen. Der Song steht unter dem Motto „All united in diversity, colours of Europe in harmony“ und verkörpert die Botschaft der Einheit durch Vielfalt. Beatrice Turin spricht sich mit ihrem Song "United One Life" für den Zusammenhalt der europäischen Nationen aus.

Beatrice Turin im Parlament © Privat ×

Der Song ist eine Hymne an den europäischen Gedanken, der Vielfalt als Stärke versteht. Mit ihrer Stimme und der Unterstützung ihres Teams mit Natalie Holzner und Dominik Hemmer hat Beatrice Turin einen Track geschaffen, der in seiner Message und dem Sound die Herzen der Menschen berührt.

Natalie Holzner und Beatrice Turin © Privat ×

Zuletzt führte der Weg der feschen Blondine über die internationalen Laufstege von New York, Cannes, Berlin, Stockholm und London, wo sie nicht nur als Model, sondern auch mit ihrer Musik das Publikum begeisterte. „Sie sorgte nicht nur mit ihrem Song beim Publikum für einen „Wow“- Effekt, sondern brachte eine völlig neue Dimension in die Synergie zwischen Musik und Mode“, schreibt die Vogue zu ihren Auftritten bei der London Fashionweek.

Der neue Hit der amtierenden Miss Europe „United One Life“ wird in vier einzigartigen Versionen veröffentlicht. Diese bieten unterschiedliche Perspektiven und betonen die Vielfalt der Menschen in Europa:

"United One Life" von Beatrice Turin © Kristian Schark ×

Orchester-Version: Den Auftakt macht die Orchester-Version am 22.10., die mit majestätischen Klängen die europäische Vielfalt musikalisch untermalt.

Piano-Version: Am 23.10. folgt eine reduzierte Version, die die emotionale Tiefe des Songs auf berührende Weise in den Vordergrund stellt.

Instrumental-Version 24:10.: Die Melodie allein erzählt die Geschichte des Zusammenhalts, perfekt für diejenigen, die den Song ohne Worte erleben möchten.

Radio-Version 25.10. Pünktlich vor dem Nationalfeiertag bringt Beatrice Turin ihre eigene Version heraus - modern, tanzbar und voller Energie, ganz in ihrem Stil.

„United One Life“ - ein Song, der Grenzen überwindet, Menschen verbindet und Europa feiert - und ein Song, der Beatrice Turin in ihrer Karriere auch einen großen Schritt weiter bringen wird.