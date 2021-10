Die mögliche Verlobung von Richard Lugner und seiner Simone rückt näher.

Vorbereitungen. Am Samstag feiert Richard Lugner mit Freunden und Wegbegleitern seinen 89. Geburtstag und vielleicht hat er ja an seinem Ehrentag gleich doppelten Grund zum Feiern, denn immer mehr spricht dafür, dass er sich an diesem Tag auch mit Freundin Simone verloben könnte. Das Kleid für die elegante Party im Haus der Industrie hat seine Simone Reiländer bereits ausgewählt. Und nicht nur das! „Ja, ich habe schon einen Verlobungsring für Simone. Ich habe einige bestellt, aber die haben ihr nicht gefallen. Jetzt hat sie sich einen von Louis Vuitton ausgesucht“, schmunzelt Mörtel im ÖSTERREICH-Talk.



Vorfreude. Den Ring wird Simone am Donnerstag abholen. „Da hat sie auch gleich einen Friseurtermin“, so Lugner weiter. Einer Verlobung am Samstag würde somit nichts weiter im Weg stehen.

Für Lugner wäre es trotz fünf gescheiterten Ehen bislang erste die zweite Verlobung. Die erste feierte er 1958 mit Christine Gmeiner, die er drei Jahre später ehelichte. Hochzeitspläne mit Simone hat er bislang aber noch keine geschmiedet. „Da habe ich noch Zeit“, grinst Lugner.