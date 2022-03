Mucha wird jetzt Auktionator

Tausendsassa Christian Mucha widmet sich schon wieder neuen Projekten

Dass Verleger Christian Mucha, wenn es ums Geld geht, schon immer ein gutes Händchen hatte, zeigt sich bei seinen Luxus-Immobilien, seinem Fuhrpark und seinen zahlreichen Antiquitäten. Jetzt will er sein Talent im Verkauf für die Ukraine beweisen. So wird Mucha am Samstag im Wiener Aux Gazelles bei einer Charity-Versteigerung als Auktionator fungieren. Und wer Mucha kennt weiß, dass sich der smarte Geschäftsmann nicht mit dem erstbesten Angebot zufrieden geben wird. „Jeder weiß, dass ich gut verhandeln kann. Und warum sollte ich dieses Talent nicht für den guten Zweck einsetzen“, grinst Mucha im ÖSTERREICH-Talk.

Spannende Versteigerung

Zu Versteigerung soll am Samstag unter anderem ein Tennis-Doppel mit Jürgen Lezer und Alexander Peya ebenso kommen wie von Künstlern gestaltete Impibag-Handtaschen oder eine Johnny Walker Blue Label „Legendary Eight“ Sammler-Flasche. „Vielleicht lege ich ja auch noch einen kleinen Goldbarren drauf“, schmunzelt Mucha. Die Auktion beginnt am 2. April ab 11 Uhr.