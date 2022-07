Nach BH-Fotos: Ex-Ö3-Lady wehrt sich gegen Hass im Netz

Ex-Ö3-Moderatorin Martina Kaiser postet gerne sexy Fotos auf Instagram – dafür erntet sie zahlreiche Hasskommentare. Nun veröffentlichte sie eine starke Botschaft gegen Hass im Netz.

Ob im BH, im knappen Kleidchen oder an der Poledance-Stange: Martina Kaiser zeigt auf Instagram gerne, was sie hat. Doch dafür erntet sie immer wieder böse Kommentare. Sprüche wie „Wie billig! Was will die Alte mit diesen Fotos?“ stünden bei ihr an der Tagesordnung, so Kaiser.

Aus diesem Grund schloss sich die Moderatorin nun der Kampagne #LikeShareCare gegen Hass im Netz an. Sie sei „doch schon eine etwas ältere Häsin im Showbusiness und hatte klarerweise schon mit Hasskommentaren im Netz zu tun - auch kürzlich, als ich freizügige Selfies von mir postete, um gegen ,Ageism‘ aufzutreten und die sexy Power der 40-plus-Frauen zu zeigen“, erklärte Kaiser in einem Statement-Posting.

Sie wolle sich jedoch nicht von Hasskommentaren einschüchtern lassen, so Kaiser weiter. Sie appelliert an alle User: „Gebt diesen armseligen, offensichtlich von ihrem eigenen Leben gelangweilten Hatern keine Bühne und vergesst nie: Es gibt nur eine einzige Meinung, die zählt, und das ist die Meinung, die du über dich selbst hast, und die sollte im besten Fall von Selbstliebe geprägt sein.“