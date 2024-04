Nach ORF-Aus: So verdient Martina Kaiser jetzt ihr Geld

Die einstige ORF-"Lottofee" sorgt immer wieder mit ihren TikTok-Videos für Lacher.

Gerade erst wurden die Gagen-Kaiser des ORF entlarvt. Demnach verdienten 62 von über 4.000 Mitarbeitern im Jahr 2023 mehr als 170.000 Euro. Robert Kratky landete dabei mit einem Jahresbrutto von 444.000 Euro auf Platz eins. Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser war als "Lottofee" zwar eher nicht unter den 62 Top-Verdienern am Berg, doch sie schien sichtlich zufrieden zu sein. Wie verdient Kaiser aber heute ihr Geld?

Martina Kaisers neues Video wurde gesperrt. © Instagram

Neue Wege nach TV-Aus

Im Oktober 2023 gab Kaiser ihren Abschied vom TV bekannt. Kurz darauf sah man sie in einem viralen TikTok-Video Salat essen und an einer Schokolade riechen. Auch der ORF bekam seine Abreibung in den witzigen Clips. Die langjährige Bildschirmerfahrung soll sich also jetzt auch bezahlt machen oder? "Jobtechnisch habe ich noch nichts passendes gefunden. Ich mache jetzt mehr auf TikTok und habe versucht, meinen Instagram Account zu monetarisieren", erzählt sie gegenüber oe24.at.

Martina Kaiser hat erneut gegen die Instagram-Richtlinien verstoßen © Instagram

Geld könne sie damit jedoch keines verdienen, da ihre Clips immer wieder von der Social-Media-Plattform gesperrt werden. Gerade postete sie wieder einen "Richtlinien-Verstoß" wegen "anzüglicher" Aktivitäten. "Ich frage mich, warum ein Reel von mir jedes Mal anzüglich ist und die Reels von sämtlichen Influencerinnen, die wirklich halbnackt herumtanzen, anscheinend nicht", schreibt sie auf Instagram.

Kaiser: Zukunft als Influencerin? Kaiser bald in Trash-Formaten?

Es gäbe jedoch immer mehr Anfragen für Kooperationen mit Unternehmen: "Vielleicht bin ich doch eine Influencerin", gesteht sie und lacht. Sie habe aber auch viele Off-Air-Moderationen und sei als Djane gut gebucht. "Fürs TV gibt es nur Anfragen für Trash-Formate. Aber da will ich auch nicht hin."