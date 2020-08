Nach schwerem Sturz im Spital: Jetzt spricht Richard Lugner

Richard Lugner liegt nach einem Sturz schwer verletzt im Krankenhaus. Der 87-Jährige hat sich die Oberschenkelgelenkskapsel gebrochen und muss nun zumindest ein Monat im Spitalsbett bleiben. Auf Besucher muss er coronabedingt auch verzichten. Er müsse Schmerzmittel nehmen, widerwillig zwar aber in diesem Falle nötig weil auf Anweisung der Ärzte, wie er im Gespräch mit Wolfgang Fellner auf oe24.TV sagt.

Lugner: So passierte der Unfall

Der Unfall passierte bereits am Freitag, seitdem befindet sich der Baumeister im Spital. Er war zu Hause auf dem Weg zur Toilette am zuvor von seiner Haushälterin gewischten Boden ausgerutscht und "voll aufs Becken gefallen". Er habe es eilig gehabt und darum ausgerutscht. Dann kam er mit dem Krankenwagen ins Spital. Eine Operation wurde verschoben, nun wird versucht, dass die Kapsel selbst zusammenwächst. "Ich muss ein Monat still liegen und darf nicht mal aufs Klo gehen", berichtete Lugner telefonisch vom Krankenbett.

© zvg oe24

Nur Tochter darf ihn besuchen

Seine Tochter darf "hie und da kommen, mehr ist nicht erlaubt". Zumindest via Handy ist er für sein Umfeld erreichbar. "Ich versuche, alle möglichen Sachen zu tun, dass ich bei Kräften bleibe", sagte der 87-Jährige. Zum Schluss des Gespräches auf oe24.TV meinte der Baumeister noch auf die Frage ob er denn nun Stammseher des Senders werden würde: "Ich schau mir ganz genau an, was Sie über mich berichten". Er hofft zum großen Lugner-City-Jubiläum in wenigen Wochen wieder fit zu sein.